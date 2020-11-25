Как выглядят секретные комнаты для отдыха экипажа в самолете: в сети показали фото

Елена Кордунова Новости 13:37, 25.11.2020

В сети показали фото секретных комнат на борту самолета, в которых в процессе долгих перелетов отдыхают пилоты и стюардессы.

Так, на кадрах, которые опубликовало издание Daily Mail, запечатлены скрытые от пассажиров помещения, в которых оборудованы спальные места с матрасами и подушками (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иногда "кровати" в самолетах заменяют удобными раскладными креслами. В некоторых воздушных суднах в комнатах отдыха для экипажа также устанавливают двухъярусные кровати и персональные шкафчики для личных вещей.

Комнаты отдыха для стюардесс и пилотов.
Daily Mail
Где отдыхают стюардессы и пилоты в самолете.
Daily Mail

Чтобы попасть в секретные комнаты отдыха, персоналу необходимо ввести индивидуальный код доступа.

Отметим, что чаще всего подобные помещения оборудованы в дальнемагистральных самолетах, которые осуществляют длительные перелеты.

Где отдыхают стюардессы и пилоты в самолете.
Daily Mail
Как выглядят комнаты отдыха в самолете.
Daily Mail
Как выглядят секретные комнаты отдыха в самолете.
Daily Mail
Секретные комнаты в самолете для экипажа.
Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская стюардесса раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Девушка заявила, что ей и ее коллегам совсем необязательно иметь модельные параметры.

Комментировать
Travel Новости

Смотрите также

У Авдеевки вражеский снайпер убил украинского воина. Фото и подробности

В Одессе пассажиры трамвая накинулись на пенсионерку с угрозами из-за украинского языка. Видео 18+

Коронавирус остается на поверхности пленкой: ученые уточнили опасность передачи

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

С зарплат учителей заберут по две тысячи гривен: Кабмин нашел, на ком сэкономить миллиарды