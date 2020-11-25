Как выглядят секретные комнаты для отдыха экипажа в самолете: в сети показали фото

В сети показали фото секретных комнат на борту самолета, в которых в процессе долгих перелетов отдыхают пилоты и стюардессы.

Так, на кадрах, которые опубликовало издание Daily Mail, запечатлены скрытые от пассажиров помещения, в которых оборудованы спальные места с матрасами и подушками (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иногда "кровати" в самолетах заменяют удобными раскладными креслами. В некоторых воздушных суднах в комнатах отдыха для экипажа также устанавливают двухъярусные кровати и персональные шкафчики для личных вещей.

Комнаты отдыха для стюардесс и пилотов. Daily Mail

Где отдыхают стюардессы и пилоты в самолете. Daily Mail

Чтобы попасть в секретные комнаты отдыха, персоналу необходимо ввести индивидуальный код доступа.

Отметим, что чаще всего подобные помещения оборудованы в дальнемагистральных самолетах, которые осуществляют длительные перелеты.

Где отдыхают стюардессы и пилоты в самолете. Daily Mail

Как выглядят комнаты отдыха в самолете. Daily Mail

Как выглядят секретные комнаты отдыха в самолете. Daily Mail

Секретные комнаты в самолете для экипажа. Daily Mail

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