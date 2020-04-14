Как выглядят популярные курорты во время карантина. Впечатляющие фото

Во время карантина из-за пандемии коронавируса пляжи курортов Юго-Восточной Азии пустуют, у берегов все чаще появляются дельфины, а дикие животные появляются на городских улицах.

Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля, пишет "1news".

Во Вьетнаме с 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски. Пляжи закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу, при входе везде измеряют температуру.

В Таиланде по всей территории с 22.00 до 4-х часов утра действует комендантский час. В Паттайе проводится постоянная дезинфекция улиц. Посещать пляжи еще можно, но собираться толпами запрещено. На Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции – жителям запрещено выходить из домов. Закрыты все торговые центры, работают только супермаркеты и аптеки.

В Индонезии закрыты границы, и правила карантина постепенно ужесточаются – на Бали не принимают гостей как туристические курорты, так и пляжи.

В Непале восхождение на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля. Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты.

Как ране писал OBOZREVATEL, турецкие власти не будут вводить налог на проживание в отелях до ноября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

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