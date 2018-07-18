Как выглядит лето в Финляндии: удивительные фото

Финляндия расположена на севере Европы, а значительная ее часть и вовсе находится за Северным полярным кругом. Однако, климат в этой стране умеренный, ведь тепло сюда приносит Атлантика.
Зимы здесь относительно холодные, в северной части вообще в этот период господствует полярная ночь. А вот лето в Финляндии просто прекрасное.
OBOZREVATEL подобрал в Instagram несколько фото, чтобы показать, как выглядит эта страна летом.
instagram.com/vesa_v_
instagram.com/galinakoponen
instagram.com/tarulau
instagram.com/juupho
instagram.com/leavannie
instagram.com/kirstenjanne
Ранее OBOZREVATEL показывал яркие фото каналов Амстердама.