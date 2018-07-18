Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

Как выглядит лето в Финляндии: удивительные фото

877Читать новость на украинском

Финляндия расположена на севере Европы, а значительная ее часть и вовсе находится за Северным полярным кругом. Однако, климат в этой стране умеренный, ведь тепло сюда приносит Атлантика.

Зимы здесь относительно холодные, в северной части вообще в этот период господствует полярная ночь. А вот лето в Финляндии просто прекрасное.

OBOZREVATEL подобрал в Instagram несколько фото, чтобы показать, как выглядит эта страна летом.

instagram.com/vesa_v_

instagram.com/galinakoponen

Новости
Пять невероятных Instagram-страниц о путешествиях

instagram.com/tarulau

instagram.com/juupho

instagram.com/leavannie

Новости
Невероятная Европа: бельгиец опубликовал потрясающие фото из путешествия

instagram.com/kirstenjanne

Ранее OBOZREVATEL показывал яркие фото каналов Амстердама.

Место
Финляндия
Объекты
путешествия Путешествия по Европе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги