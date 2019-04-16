Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

В понедельник, 15 апреля, в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов. Так, по словам экспертов, последствия возгорания стали колоссальными. На восстановление Собора понадобится не менее 10 лет.
В связи с таким событием OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел Нотр-Дам-де-Пари до пожара.
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: GlobeTrotter
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: tonkosti.ru
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: Travelry
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: vsitury.com
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: vsitury.com
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: parisgid.ru
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: Travelry
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: badfon.ru
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: travelermap.ru
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: Viatores
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: Viatores
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.
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