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Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

9.6тЧитать материал на украинском

В понедельник, 15 апреля, в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов. Так, по словам экспертов, последствия возгорания стали колоссальными. На восстановление Собора понадобится не менее 10 лет.

В связи с таким событием OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел Нотр-Дам-де-Пари до пожара.

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: GlobeTrotter

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: tonkosti.ru

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: Travelry

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: vsitury.com

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: vsitury.com

Новости
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Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: parisgid.ru

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: Travelry

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: badfon.ru

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: travelermap.ru

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: Viatores

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: Viatores

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.

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Место
ФранцияПариж
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