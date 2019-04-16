Как выглядел Собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

В понедельник, 15 апреля, в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов. Так, по словам экспертов, последствия возгорания стали колоссальными. На восстановление Собора понадобится не менее 10 лет.

В связи с таким событием OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел Нотр-Дам-де-Пари до пожара.

Нотр-Дам-де-Пари Фото: GlobeTrotter

Нотр-Дам-де-Пари Фото: tonkosti.ru

Нотр-Дам-де-Пари Фото: Travelry

Нотр-Дам-де-Пари Фото: vsitury.com

Нотр-Дам-де-Пари Фото: vsitury.com

Нотр-Дам-де-Пари Фото: parisgid.ru

Нотр-Дам-де-Пари Фото: Travelry

Нотр-Дам-де-Пари Фото: badfon.ru

Нотр-Дам-де-Пари Фото: travelermap.ru

Нотр-Дам-де-Пари Фото: Viatores

Нотр-Дам-де-Пари Фото: Viatores

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.

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