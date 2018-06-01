Как "умирают" чемоданы: туристка сняла на видео вопиющий случай в аэропорту

Австралийка Ванесса Марш опубликовала в Twitter видео, способное привести в ужас любого путешественника.

На размещенных девушкой кадрах видно, как сотрудница аэропорта грубо швыряет багаж пассажиров с высоты, вместо того, чтобы аккуратно спустить его по специальному желобу.

"Наконец-то раскрыта тайна всех моих поломанных чемоданов. Вот так наземный персонал в Гонолулу загружает багаж рейса в Финикс", - написала Ванесса.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO — Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) May 9, 2018

После того, как количество просмотров видео Ваннессы превысило 40 тысяч, а разъяренные клиенты начали требовать увольнения наглой сотрудницы, пресс-служба Hawaian Airlines пообещали разобраться. Кроме того, компания извинилась перед девушкой.

Как писал OBOZREVATEL, туристы выпрыгнули на крыло самолета из-за шутки о бомбе.