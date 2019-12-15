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15 декабря • обновлено в 12:11
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Как сэкономить в путешествии: туристы раскрыли неожиданные лайфхаки

1.2т
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Туристы перечислили способы путешествовать в самолете с ручной кладью и избежать переплаты за провоз багажа.

Так, некоторые путешественники отметили, что используют жилеты с множеством карманов, пишет "Lenta".

Как сэкономить в путешествии: туристы раскрыли неожиданные лайфхаки
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Один из туристов объяснил, что пользуется специальным жилетом со множеством карманов, в которые он перед регистрацией на рейс и предполетным досмотром складывает электронику и тяжелые вещи из чемодана. Таким образом, в процессе взвешивания его багаж оказывается намного легче.

"Как только я прохожу все процедуры, то сразу упаковываю все обратно в сумку", — написал он.
Как сэкономить в путешествии: туристы раскрыли неожиданные лайфхаки

Еще один пользователь заявил, что для экономии пользовался упаковкой со специальным механизмом, выдавливающим лишний воздух.

"Она не только позволяет занимать меньше места, но и защищает одежду, например, от воды", — заключил он.

Как ране писал OBOZREVATEL, существуют самые выгодные дни для бронирования авиабилетов и номеров в гостиницах туристами.

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Автор
Мария Дидык
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