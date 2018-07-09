Как сэкономить на авиабилетах: найдена интересная закономерность

По данным сервиса Which?Travel, авиабилеты, купленные с мобильных устройств, обходятся дороже, чем при покупке со стационарного компьютера. Об этом пишет Daily Mirror.

В ходе исследований эксперты Which?Travel проанализировали сервисы покупки билетов самых популярных среди их клиентов авиакомпаний: Ryanair, easyJet, TUI, British Airways и Jet2. Выяснилось, что среди всех вышеперечисленных только Jet2 не взимает дополнительную плату при покупке со смартфона.

По данным исследователей, Ryanair и TUI завышают цену на 20 фунтов стерлингов (около 700 гривен), easyJet - на 15 фунтов (около 530 гривен), а British Airways добавляет 10 фунтов (около 350 гривен).

Согласно наблюдениям сервиса, помимо этих компаний дополнительную плату также взимает лоукостер Wizz Air - 15 евро в качестве комиссионного сбора.

Причиной таких переплат представители авиакомпаний назвали дополнительные административные сборы, которые автоматически добавляются к стоимости при бронировании через смартфон.

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