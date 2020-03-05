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5 марта • обновлено в 17:46
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Как путешествовать во время эпидемии коронавируса: названо важные советы

1.6т
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В связи с эпидемией коронавируса во всем мире, туристам следует быть осторожнее и следить за своей безопасностью.

О том, как путешествовать и быть в безопасности пишет "Рамблер".

Как путешествовать во время эпидемии коронавируса: названо важные советы

pexels.com

Послушайте экспертов

Медики и туроператоры уже назвали страны, куда безопасно путешествовать в период эпидемии. Старайтесь выбрать правильное направление.

Как путешествовать во время эпидемии коронавируса: названо важные советы

pexels.com

Купите правильную страховку

Лечение в европейском медицинском центре и карантин обойдется в крупную сумму, поэтому тщательно изучите все варианты страховки. Стандартная туристическая не покрывает все расходы, связанные с эпидемиологическими заболеваниями.

Как путешествовать во время эпидемии коронавируса: названо важные советы

pexels.com

Позаботьтесь о дизенфекции

В местах массового скопления людей лучше надевать маску. Особенно это касается аэропортов и железнодорожных вокзалов. Носите с собой антисептик и влажные салфетки.

Как путешествовать во время эпидемии коронавируса: названо важные советы

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс назвала дезинфицирующие влажные салфетки эффективным способом защиты от заражения коронавирусом на борту самолета.

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Автор
Мария Дидык
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Для скаклов важнее не путешествовать, а поехать заробичанином, туда где ещё неопамно можно туалеты помыть
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