Как путешествовать во время эпидемии коронавируса: названо важные советы

В связи с эпидемией коронавируса во всем мире, туристам следует быть осторожнее и следить за своей безопасностью.

О том, как путешествовать и быть в безопасности пишет "Рамблер".

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Послушайте экспертов

Медики и туроператоры уже назвали страны, куда безопасно путешествовать в период эпидемии. Старайтесь выбрать правильное направление.

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Купите правильную страховку

Лечение в европейском медицинском центре и карантин обойдется в крупную сумму, поэтому тщательно изучите все варианты страховки. Стандартная туристическая не покрывает все расходы, связанные с эпидемиологическими заболеваниями.

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Позаботьтесь о дизенфекции

В местах массового скопления людей лучше надевать маску. Особенно это касается аэропортов и железнодорожных вокзалов. Носите с собой антисептик и влажные салфетки.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс назвала дезинфицирующие влажные салфетки эффективным способом защиты от заражения коронавирусом на борту самолета.

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