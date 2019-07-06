Как провести бархатный сезон: лучшие идеи

Лето является самым популярным сезоном для отпусков. Жаркие дни, практически горячая вода и теплые ночи заставляют популярные курорты наполняться туристами. Найти свободный номер в отеле с каждым днем становится сложнее, а цены вырастают в несколько раз. Для тех, кого такой порядок вещей не устраивает существует, так называемый, бархатный сезон, который начинается в сентябре и заканчивается в октябре.

Бархатным его назвали из-за мягких погодных условий, которые идеально подходят тем, кто плохо переносит жару. Температура воздуха не превышает 30°С, а вечера и ночи становятся по осеннему прохладными. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать топ-5 вариантов для отпуска в сентябре и октябре.

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Баден под Веной, Австрия

Небольшой уютный город в котором размещен один из самых популярных климатических термальных курортов с горячими сернистыми источниками, расположен всего в 26 км от Вены, на высоте 220-250 метров над уровнем моря.

Из-за географического расположения здесь средиземноморский климат и достаточно большое количество солнечных дней в году.

Этот городок идеально подойдет для тех, кто хочет провести свой отпуск в тишине и спокойствии. Здесь туриста встретят переулки с домами и виллами в стиле Бидермайер, большая пешеходная зона и уютные кофе и рестораны.

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Что посмотреть: в конце сентября в Бадене под Веной проходит праздник сбора винограда. В течении нескольких недель туристы смогут прогуляться по виноградникам и побывать в винных погребках. На улицах города будут играть духовые оркестры, проходить ярмарки и различные мероприятия, связанные с вином и виноделием.

Цена: проживание в этом городе на 7 дней на двоих обойдется минимум в $516.

Гамбург, Германия

Гамбург - второй по величине город Германии. Он расположен на берегах реки Эльба. Также он является крупнейшим портом и центром европейской торговли еще со времен Ганзейского союза.

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Погодные условия Гамбурга обусловлены влиянием Северного моря. На протяжении всего года в городе сохраняется умеренный климат с коротким, но теплым летом. Средняя температура воздуха в этот период не превышает +25°C.

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Что посмотреть: в средине сентября здесь проходит карнавал культур мира. Множество туристов со всего мира приезжают, чтобы насладится живой музыкой, национальными танцами и кухней. Также в рамках мероприятия пройдет большая книжная ярмарка и выставка- ярмарка ремесел.

Цена: проживание в этом городе на 7 дней на двоих обойдется минимум в $292.

Барселона, Испания

В сентябре в Барселоне спадает жара, характерная для июля-августа, но море при этом остается по-летнему теплым. Во время бархатного сезона благодаря средиземноморскому климату погода позволяет и загорать, и ходить на экскурсии и просто совершать неспешные прогулки.

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Средняя температура воздуха в сентябре здесь составляет +26°С, средняя температура воды +23°С. Еще одним приятным бонусом будет небольшое количество туристов в это время.

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Что посмотреть: в конце сентября в Барселоне проходи Фиеста Ла Мерсе. Этот праздник был создан в честь покровительницы города – святой Девы ла Мерсе. Наиболее яркими событиями фиесты являются парад великанов (гигантских кукол), ночное шествие огнедышащих драконов, чертей и прочей нечисти по улицам готического квартала, карнавал. Завершается праздник пиротехническим фестивалем у "поющих" фонтанов.

Цена: проживание в этом городе на 7 дней на двоих обойдется минимум в $245.

Кейптаун, ЮАР

Южно Африканская Республика - страна, где можно отдыхать на лучших курортах и наблюдать хищных зверей на сафари, отправиться в поход, рыбачить или дегустировать необычные блюда африканской кухни.

Кейптаун расположен на юго-западе страны на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды. Средняя температура воздуха здесь 17.8°C, а вода прогревается всего до 14.3°C. Но, несмотря на то, что погода здесь не летняя в этом городе каждый турист найдет чем заняться.

Наиболее удачным вариантом будет аренда автомобиля и небольшое путешествие по ЮАР.

Что посмотреть: Одним из ярчайших событий в году в ЮАР - это праздник цветения, который происходит в бантустане Намакваленд. Он расположен в 300 км к северу от Кейптауна. Со средины августа эта местность покрывается ковром из диких цветов.

Цена: проживание в Кейптауне на 7 дней на двоих обойдется минимум $119.

Лимассол, Кипр

Во время бархатного сезона на Кипре погода не очень отличается от летней, поэтому это место идеально подойдет тем, кто любит отдыхать на пляже и купаться в теплом море. Температура воздуха днем достигает +30°C, а воды +23°C. Лимассол основан в византийские времена. К западу от него находится британская суверенная база Акротири.

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Туристов в сентябре на Кипре всегда много. Пляжи Кипра награждены Голубым флагом Евросоюза за экологическую чистоту и инфраструктуру, а большинство из них муниципальные.

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Что посмотреть: ежегодный винный фестиваль в Лимассоле, проводящийся с 1961 года и длится около 10 дней. Это торжество посвящено богу виноделия Диониса и богини любви и красоты Афродиты. Здесь, купив бокал для вина, можно продегустировать все представленные вина, а также поучаствовать в традиционном давлении винограда ногами, перекусить, послушать песни и посмотреть выступления творческих коллективов.

Цена: проживание в Лимассоле на 7 дней на двоих обойдется минимум в $190.

Как ранее писал OBOZREVATEL, власти Анталии (Турция) рассматривают вопрос введения в городе туристического налога. Мэр турецкого курорта Муххитин Бечек выступил с такой инициативой, отсылая к подобной практике в других странах. По его словам, каждый год в Анталье отдыхают около 15 миллионов туристов, однако средств на поддержание инфраструктуры катастрофически не хватает.

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