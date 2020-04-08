Как отдыхают туристы в Турции во время карантина

Многие туристы приняли решение остаться в Турции после введения карантина. Так, в пятизвездочных отелях на побережье Антальи до сих пор можно встретить пенсионеров из европейских стран.

Если турист решает остановиться на карантин в отеле, то ему придется заплатить за такое количество ночей, которое он там пробудет. Об этом сообщает "Рамблер".

В целом, жизнь в карантинных отелях примерно такая же, как и в обычное время. С утра постояльцы делают зарядку с аниматором, ходят на отельный пляж, но пока не купаются. Теннисные корты и поля для гольфа на территории отеля все еще открыты, то же самое касается тренажерных залов.

Все сотрудники отелей общаются с постояльцами только в масках и перчатках. За пределы отеля выходить нельзя.

Как ране писал OBOZREVATEL, турецкие власти не будут вводить налог на проживание в отелях до ноября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.