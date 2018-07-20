Как не уснуть за рулем: 5 простых советов для дальнего путешествия

Лето - сезон отпусков и время путешествий. Многие собираются в дальние поездки, для которых в качестве транспорта выбирают собственный автомобиль. Журналисты собрали пять простых советов, о которых стоит помнить ради своей же безопасности.

Длительные и утомительные поездки способны вызывать сонливость, чтобы оставаться бодрым и контролировать ситуацию, попробуйте несколько следующих правил, пишет УНИАН.

Фото: statefarm.com

Выезжайте до рассвета или вместе с восходом солнца, в это самое время просыпается и человеческий организм, даже если обычно вы встаете гораздо позже.

Делайте гимнастику каждые два часа при наличии возможности. Останавливайтесь на 10-15 минут, выходите из машины, двигайтесь, проветривайте салон, отдохните - это непременно придаст вам сил.

Запаситесь лимоном и апельсином, ведь цитрусовые ароматы заряжают бодростью и повышают остроту ночного зрения.

Также употребляйте пищу, которая обладает тонизирующим эффектом. Стоит взять в дорогу фрукты, орехи, семена. Такая еда дает прилив энергии и активизирует мозговую деятельность организма.

Помните, сон - лучшее лекарство. Ощущая усталость, сонливость, найдите способ поспать даже 15-20 минут. Этого времени будет достаточно для перезагрузки, заряда бодрости хватит как минимум на 2-3 часа вождения.

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