Как меньше платить в отелях: назван способ

Чтобы не переплачивать за отель, необходимо бронировать номер напрямую через сайт гостиницы.
К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?.
pexels.com
Один из способов сэкономить на проживании — отказ от агрегаторов. Кроме того, выяснилось, что многие гостиницы предлагают бесплатные завтраки и скидки на спа-процедуры, если бронирование осуществлялось через их сайт. Разница в цене связана с тем, что такие платформы как Booking.com или Expedia взимают от 15 до 25 процентов за каждое бронирование с владельцев гостиниц.
pexels.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Дубае (ОАЭ) открыли отель Radisson RED Hotel, особенность отеля в том, что останавливаться здесь постояльцы могут вместе с домашними животными.
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