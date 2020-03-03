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3 марта • обновлено в 10:31
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Как меньше платить в отелях: назван способ

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Чтобы не переплачивать за отель, необходимо бронировать номер напрямую через сайт гостиницы.

К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?.

Назван способ сэкономить на отелях в путешествиях

pexels.com

Один из способов сэкономить на проживании — отказ от агрегаторов. Кроме того, выяснилось, что многие гостиницы предлагают бесплатные завтраки и скидки на спа-процедуры, если бронирование осуществлялось через их сайт. Разница в цене связана с тем, что такие платформы как Booking.com или Expedia взимают от 15 до 25 процентов за каждое бронирование с владельцев гостиниц.

Назван способ сэкономить на отелях в путешествиях

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Дубае (ОАЭ) открыли отель Radisson RED Hotel, особенность отеля в том, что останавливаться здесь постояльцы могут вместе с домашними животными.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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