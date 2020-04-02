Как коронавирус повлияет на мировой туризм: специалисты дали ответ

Президент Американской ассоциации путешествий Роджер Доу заявил, что пандемия коронавируса окажет значительное влияние на будущее туризма.

Об этом сообщает Forbes. Так, специалист заявил, что в первую очередь, может наступить кризис в сфере онлайн-бронирований по всему миру. К слову, он отметил, что компания Expedia уже терпит серьезные убытки из-за низкого спроса.

Фото: biletik.aero

"Если работодатели будут вынуждены сокращать штат, неизвестно, когда рабочие места снова появятся и появятся ли вообще", – заявил Доу.

При этом в более выгодном положении, по мнению, Доу могут оказаться частные организации по аренде жилья, вроде Airbnb. Ведь в реалиях пандемии, люди с большей вероятностью выберут частное жилье, нежели отель.

Фото: freepik.com

Специалист также добавил, что, вероятно, коронавирус негативно скажется и на круизных компаниях. Причиной станут повышенный риск распространения инфекций и технология выбросов.

Фото: forbes.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Всемирного экономического форума Булут Багчи рассказал, сколько денег потеряла мировая индустрия туризма из-за коронавируса.

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