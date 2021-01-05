Как и где отдыхают знаменитости за границей в период зимних праздников. Фото

В этом году не всех украинских знаменитостей остановило то, что многие границы закрыты из-за пандемии коронавируса. Так, на зимние праздники некоторые звезды решили все-таки устроить себе отдых и улетели в зарубежные страны.

Украинские артисты активно делятся снимками с солнечного Бали и множества других популярных курортов. Где отдыхают знаменитости – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Популярная певица Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом улетели отдыхать на Бали. Знаменитости остановились в деревне Чангу. Пара активно радует своих поклонников новыми снимками.

Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом улетели отдыхать на Бали

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков с женой и дочерью отдыхает в районе Доминиканской Республики Пунта Кана.

Андрей Бедняков

Певец Дмитрий Монатик также предпочел один из тропических курортов. Он отдыхает с супругой и сыновьями.

Дмитрий Монатик

Украинский телеведущий Алексей Дурнев также улетел на Бали и остановился в деревне Чангу. Знаменитость посещает интересные места и делится с подписчиками в сети кадрами с отдыха.

Алексей Дурнев Instagram Алексея Дурнева

Телеведущая Соломия Витвицкая выбрала место для отдыха страну Коста-Рика. По словам звезды, цены здесь ее впечатлили. Она не заметила особого люкса, так как в стране "все классно и просто, но дороже, чем в большинстве азиатских или центральноамериканських странах".

Соломия Витвицкая Instagram Соломии Витвицкой

Украинская певица Злата Огневич отправилась отдыхать на Красное море в Египет. Знаменитость предпочла элитный отель и делится с поклонниками снимками с отпуска.

Злата Огневич

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году из-за того, что границы во многие страны закрыты, украинские знаменитости решили не лишать себя отдыха и уехали в Карпаты. Так, новогодние праздники в этом месте решили провести такие звезды, как Тина Кароль, Сергей Притула и множество других.