Как экономить в путешествии: названо топ-5 лайфхаков

Основная статья расходов в путешествии — это перелет и проживание, но существует несколько хитростей, которые помогут сэкономить и при этом не отказывать себе в удовольствиях.

О том, как потратить меньше денег во время путешествия пишет "Рамблер".

pexels.com

Багаж

Без объемного багажа поездка за границу может стоить значительно меньше. Если путешествие не длительное - пользуйтесь только ручной кладью.

pexels.com

Жилье

Не обязательно селиться в хостеле, чтобы сэкономить. Можно забронировать не дорогие апартаменты с кухней и не тратить лишние деньги на рестораны, готовя самостоятельно.

pexels.com

Комбинирование маршрута

Часть маршрута можно преодолеть на самолете, а другую — на поезде. Прямые рейсы, как правило, стоят дороже.

pexels.com

Деньги

Если в путешествии вы оплачиваете свои покупки картой, уточняйте, в какой валюте с нее следует списывать деньги. Если есть возможность выбрать местную, делайте это. В противном случае конвертация может быть не выгодной.

pexels.com

Экскурсии

Многие музеи мира устраивают для своих посетителей бесплатные дни и часы посещения.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором назвал самые трендовые направления, которыми интересовались туристы.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!