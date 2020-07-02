Как путешествовать во время пандемии коронавируса: пошаговый план от авиаперевозчиков

Первые туристические авиачартеры с украинцами 1 июля полетели на курорты Турции и Египта, а ранее – еще в Албанию.

В Турцию можно путешествовать без дополнительных условий, а это справка об отсутствии коронавируса и двухнедельная самоизоляция после пересечения границ обеих стран. Самоизоляция является обязательной после возвращения из Египта (входит в перечень стран с высоким распространением коронавируса).

Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO), следует придерживаться следующих правил во время авиапутешествий:

соблюдать на борту социальную дистанцию в один метр;

носить защитные маски во время пребывания в аэропорту и в течение всего полета, маска должна полностью прикрывать рот и нос;

измерять температуру тела;

использовать электронные, а не бумажные билеты;

поменьше оставлять свое место и избегать образования очередей в туалет.

Кроме того, как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе авиакомпании МАУ, перевозчик имеет право отказать пассажиру в случае обнаружения у него коронавируса или повышенной температуры тела, которая потенциально считается инфицированием. Дальнейшие действия по нему принимаются медицинской службой аэропорта.

"Весь путь следования пассажира к борту самолета проходит терминалами, поэтому санитарные нормы и антибактериальная обработка относятся к компетенции аэропорта. В случае, если температура у пассажира повышается на борту самолета, его пересаживают на задний ряд сидений, который заблокирован от других. В аэропорту страны, куда он летит, человека встречают местные медицинские службы и в соответствии с его состоянием определяют дальнейшие действия", – отметили в МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского Союза опубликовал список стран, граждане которых смогут пересекать их границы начиная с 1 июля. В перечень попали 14 стран, однако Украины среди них нет.