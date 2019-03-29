К нищете и неприятностям: приметы и праздники 29 марта 2019

29 марта 2019 года отмечается несколько исторических событий и памятных дат. Так, в этот день родился последний гетман войска Запорожского Кирилл Разумовский.

Приметы 29 марта советуют быть осторожными и не одалживать никому деньги. Кроме того не стоит в этот день есть хлеб, поскольку это может привести к нищете. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

Приметы

Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни;

Облака высоко плывут по небу – будет тепло;

Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет;

Нельзя 29 марта есть хлеб после захода солнца – это к нищете;

Нельзя одалживать деньги, поскольку, по приметам, весь год в долгах ходить будешь;

Именины 29 марта

Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.

Родились 29 марта

1728 — Кирилл Разумовский, последний гетман Войска Запорожского (1750—1764).

1805 — Эжен Шнайдер, французский бизнесмен, построивший первый в мире паровой локомотив и речной пароход.

Гороскоп 29 марта

Пятница этой недели обещает стать днем открытий и нового опыта. Для большинства знаков Зодиака она откроет неприступные ранее двери. Попытайтесь включиться в работу и не конфликтовать сегодня с коллегами.

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