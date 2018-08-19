Йога на слоне и трансфер на параплане: самые странные услуги отелей

Довольный клиент, который вернется еще раз – одна из основных целей любого отеля. И в погоне за лояльными гостями некоторые из них готовы выполнять самые странные их прихоти.

Самые необычные услуги, которые предоставляются в мировых отелях, назвал портал PeterGreenberg.com, пишет life.ru.

В Омане в отель можно прилететь на параплане pixabay.com

Так, например, если вам внезапно захочется отточить свое мастерство в йоге на спине слона, то такой услугой вы можете воспользоваться в гостинице, расположенной в Чианг Рае (Таиланд). А для любителей петь в одном из берлинских отелей работает две студии звукозаписи.

Открытый кинотеатр с видом на парк и Атлантический океан работает в одной из гостиниц в Нью-Джерси (США). Днем он функционирует как лаунж-зона. Поклонники тенниса могут смело бронировать номера в одной из гавайских гостиниц, где есть соответствующие корты, оборудованные камерами, которые записывают игру и анализируют ее в реальном времени.

Если вы считаете, что приезжать в отель на арендованном авто или такси — слишком тривиально и неинтересно, то одна из гостиниц в Омане может доставить вас к себе с помощью параплана. Разумеется, с профессиональным инструктором.

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