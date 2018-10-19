"Изъяли почки и сердце": в истории о гибели туриста в Египте всплыл пугающий факт

В Египте умершему туристу вырезали жизненно важные органы.

62-летний Дэвис Хамфрис умер в Хургаде от сердечного приступа, когда играл со своими внуками в бассейне. Тело британца египетские власти вернули на родину, но в нем отсутствовали почки и сердце, сообщает Daily Mail.

Семья погибшего шокирована этим фактом, ведь в Египте британцу сделали вскрытие, несмотря на их протест.

Жена туриста Линда рассказала, что во время отдыха ее муж почувствовал недомогание, но египетские врачи прописали ему только антибиотики.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец, летевший из Ханоя в Лондон, почувствовал себя плохо в самолете и умер после экстренной посадки в аэропорту Сочи.