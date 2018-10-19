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"Изъяли почки и сердце": в истории о гибели туриста в Египте всплыл пугающий факт

15.2тЧитать материал на украинском

В Египте умершему туристу вырезали жизненно важные органы.

62-летний Дэвис Хамфрис умер в Хургаде от сердечного приступа, когда играл со своими внуками в бассейне. Тело британца египетские власти вернули на родину, но в нем отсутствовали почки и сердце, сообщает Daily Mail.

Семья погибшего шокирована этим фактом, ведь в Египте британцу сделали вскрытие, несмотря на их протест.

"Изъяли почки и сердце": в истории о гибели туриста в Египте всплыл пугающий факт
"Изъяли почки и сердце": в истории о гибели туриста в Египте всплыл пугающий факт
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Жена туриста Линда рассказала, что во время отдыха ее муж почувствовал недомогание, но египетские врачи прописали ему только антибиотики.

"Изъяли почки и сердце": в истории о гибели туриста в Египте всплыл пугающий факт
"Изъяли почки и сердце": в истории о гибели туриста в Египте всплыл пугающий факт

Как сообщал OBOZREVATEL, британец, летевший из Ханоя в Лондон, почувствовал себя плохо в самолете и умер после экстренной посадки в аэропорту Сочи.

Место
ЕгипетХургада
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