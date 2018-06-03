Известный телеведущий дал советы начинающим путешественникам

Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров дал несколько советов начинающим путешественникам.

В интервью OBOZREVATEL, он рекомендует туристам пользоваться лоукостами, а билеты на самолет покупать за полгода или даже за год до поездки, чтобы сэкономить деньги.

"Я всем рекомендую максимально испытывать на себе безвиз… Покупайте (билеты) в любую страну пусть даже на пару дней, на выходные. В целях экономии, снимайте не отель, а комнату в квартире, и вы получите особый кайф, потому что хозяин квартиры сможет рассказать много интересного, подскажет, как куда добраться, что посмотреть. Так вы получите максимум эмоций", – рассказал телеведущий.

Также Дмитрий Комаров советует посетить Индию.

"Если говорить про экзотику, мой самый дешевый вариант ее увидеть – это поехать в Индию. Эти впечатления не забудутся никогда — это я вам гарантирую. Это оптимальный выбор и для миллионеров, и для тех, кто хочет путешествовать практически бесплатно", – добавил он.

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