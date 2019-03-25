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Известный путешественник попал в жуткий шторм на лодке: видео

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Известный российский путешественник Федор Конюхов попал в 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами в Тихом океане.

Отмечается, что это не последний шторм, который придется пережить Конюхову, поскольку, прогноз погоды на ближайшее время не утешительный. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

Известный путешественник попал в жуткий шторм на лодке: видео

topnews.ru

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"Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тысячи километров. Идет по курсу. Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны", — рассказал сын путешественника.

Известный путешественник попал в жуткий шторм на лодке: видео

topnews.ru

Известный путешественник попал в жуткий шторм на лодке: видео

topnews.ru

Известный путешественник попал в жуткий шторм на лодке: видео

topnews.ru

Известный путешественник попал в жуткий шторм на лодке: видео

topnews.ru

Сам Конюхов написал в штаб смс-сообщение через спутниковый мессенджер Bysky: "Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом".

"На протяжении этих семи дней Федору Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами, но эти перерывы в 12-15 часов не позволят Южному океану успокоиться, волна пять-шесть метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга", — сообщают в штабе Конюхова.

Как ране писал OBOZREVATEL, на известного украинского путешественника, телеведущего и автора программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова напали в Бразилии. В сети неизвестный пользователь из Бразилии опубликовал пугающее видео. На кадрах видно, что телезвезда гуляет по городу, а за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они начинают подбегать к ведущему и, судя по звукам, стрелять в него. На этом видео обрывается.

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