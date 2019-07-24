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Известная в Украине авиакомпания перенесла рейсы: куда и почему

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Украинская авиакомпания Мотор Сич с 2 по 12 сентября переносит обслуживание всех рейсов в терминал D Международного аэропорта Борисполь.

Расписание полетов не меняется. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известная в Украине авиакомпания перенесла рейсы: куда и почему

Уніан

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Авиакомпания просит приезжать пассажиров не позже, чем за час до вылета. Кроме того, на время выполнения полетов из Борисполя, онлайн-регистрация для рейсов из Киева будет недоступна.

Известная в Украине авиакомпания перенесла рейсы: куда и почему

tvoemisto.tv

С 13 сентября Мотор Сич возобновит работу в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в аэропорту Хитроу в Лондоне пройдут забастовки которые могут повлиять на его режим работы. Они планируются на 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа 2019 года.

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Тема
аэропорт "Борисполь"
Место
Украина Борисполь
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