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Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

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Тревел-блогерша из Швеции Джоанна Олссон подверглась травле из-за фотоотчета о поездке в Париж.

Как сообщает издание Mirror, подписчики заметили, что на всех фото в Instagram изображение девушки "приклеено" поверх пейзажей. Кроме этого, снимки выглядели очень неестественно: на одном из них ноги Джоанн не касались земли, а на другом ее лицо было обрамлено белым контуром.

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Примечательно, что девушка длительное время отрицала, что редактировала фотографии. Но под давлением общественного осуждения призналась, что они оказались некачественными, поэтому она воспользовалась фотошопом.

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

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"Я признаю, что это были не самые лучшие мои работы в фотошопе", — сообщила Олссон, добавив, что не намерена удалять неудачные кадры. По ее словам, она получает множество предложений от местных телеканалов, которые хотят поговорить с ней о "поддельном путешествии".

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Отметим, что на страницу Джоанн в Instagram подписано более полумиллиона человек.

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Известная тревел-блогерша попалась на обмане: поднялся скандал

Фото: johannaeolsson

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях появилось фото, на котором тревел-блогерша Патриция Алехос Монзон позировала перед движущимся поездом. Снимок был опубликован на личной странице в Instagram девушки и удален из-за большого количества негативных отзывов.

Место
ФранцияПариж
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