Израиль возобновляет международное авиасообщение: названа дата

Карина Бондаренко Новости 11:15, 15.10.2020 Обновлено: 11:25, 15.10.2020

Власти Израиля приняли решение восстановить международное авиасообщение в полночь с 15 на 16 октября после длительного перерыва из-за карантина COVID-19.

Так, в это время начнет работу главный израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

Планируется, что 16 октября из Израиля возобновят полеты 30 зарубежных компаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir.

Также известно, что на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".

Израильтяне, вылетающие в страны "зеленой" зоны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль и не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные" страны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 октября решил приостановить авиасообщение со странами "желтой" зоны эпидемиологического риска, в которую отнесли также и Украину.

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