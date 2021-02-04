Израиль анонсировал открытие границ для туристов

Израиль с марта начнет поэтапно возобновлять международный туризм и планирует полностью открыть границы в середине 2021 года.

Соответствующее соглашение уже заключено с Кипром. Об этом сообщили в департаменте министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, передает "Интерфакс".

Так, 8 февраля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым возобновят туризм с Грецией.

Отмечается, что такие же переговоры проведут с Сербией, Сейшельскими островами, Румынией и Грузией.

Кроме того, стало известно, что жители Израиля, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без прохождения 14-дневного карантина и сдачи ПЦР-теста до вылета и после посадки.

Напомним, ранее парламент Израиля Кнессет вдвое увеличил штраф за нарушение правил карантина. Вместо 5 тысяч новых израильских шекелей теперь он составит 10 тысяч шекелей (около 86 тысяч гривен). Это связано с масштабными нарушениями правил карантинных мер в религиозных общинах, а также с высоким уровнем заражений и смертности от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле заявили об отсутствии тяжелых случаев заболевания коронавирусом после проведения вакцинации.