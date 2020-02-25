В Турции жестоко наказали бизнесмена из-за поддельной визы

Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой от багажа в самолете Turkish Airlines из-за поддельной визы. Кроме того, он сообщил о том, что сотрудники аэропорта Стамбула избили его.
Мужчина летел в командировку в Дубай и хотел покинуть аэропорт во время восьмичасовой пересадки, чтобы прогуляться. Сотрудники паспортного контроля задержали бизнесмена, заявив, что его виза поддельная. Об этом сообщает The Sun.
На борту самолета мужчину обмотали пленкой для багажа. По его словам, сотрудники полиции попросили его подписать бумаги на турецком языке и отклонили его просьбу о предоставлении адвоката. Также, он заявил, что сотрудники аэропорта избили его и заткнули ему рот салфеткой.
Скриншот из видео
Бизнесмен отметил, что он всегда делал документы для поездок в одном турагентстве, поэтому только при аресте понял, что они были фальшивыми.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.
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