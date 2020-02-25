В Турции жестоко наказали бизнесмена из-за поддельной визы

Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой от багажа в самолете Turkish Airlines из-за поддельной визы. Кроме того, он сообщил о том, что сотрудники аэропорта Стамбула избили его.

Мужчина летел в командировку в Дубай и хотел покинуть аэропорт во время восьмичасовой пересадки, чтобы прогуляться. Сотрудники паспортного контроля задержали бизнесмена, заявив, что его виза поддельная. Об этом сообщает The Sun.

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На борту самолета мужчину обмотали пленкой для багажа. По его словам, сотрудники полиции попросили его подписать бумаги на турецком языке и отклонили его просьбу о предоставлении адвоката. Также, он заявил, что сотрудники аэропорта избили его и заткнули ему рот салфеткой.

Скриншот из видео

Бизнесмен отметил, что он всегда делал документы для поездок в одном турагентстве, поэтому только при аресте понял, что они были фальшивыми.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.

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