Из-за коронавируса отменили крупнейший в мире музыкальный фестиваль

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств "Коачелла" не состоится в запланированное время из-за коронавируса.

Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь. Об этом сообщает The Sun.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится "Коачелла", были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19.

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