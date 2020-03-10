Главная Новости
10 марта • обновлено в 10:42
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Из-за коронавируса отменили крупнейший в мире музыкальный фестиваль

Читать материал на украинском

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств "Коачелла" не состоится в запланированное время из-за коронавируса.

Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь. Об этом сообщает The Sun.

Из-за коронавируса отменили крупнейший в мире музыкальный фестиваль

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится "Коачелла", были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19.

В Китае сообщили, что коронавирус будет распространяться по миру как минимум до июня этого года.

В министерстве иностранных дел Украины порекомендовали временно воздержаться от поездок в города и страны, наиболее пораженные коронавирусом COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги