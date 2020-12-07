Из Украины впервые запустили рейсы в Македонию

Карина Бондаренко Новости 07:42, 7.12.2020 Обновлено: 08:33, 7.12.2020

В воскресенье, 6 декабря, из Украины впервые запустили прямой рейс "Киев Скопье" в Северную Македонию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба напомнил, что в 2019 году Украина и Македония заключили безвиз.

"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и украинского-македонских бизнес-контактов", – сказал он.

Первый авиарейс в Македонию осуществила украинская авиакомпания Windrose (Роза Ветров).

"Важно, что первым авиарейсом в Северную Македонии также прибыли представители украинских туристических компаний. Представители македонских туроператоров планируют визит в Украину для последующего создания "туристических карт", – отметили в МИД.

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк рассказала, что в 2020 году ожидается самый высокий показатель украинского-македонского товарооборота за последние восемь лет.

Северная Македония на карте мира.
Карта
Скриншот.
МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самолет из Москвы задержали в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва. В этот момент на борту находилось 250 человек.

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