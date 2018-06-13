Из Львова в Рим запустят прямой авиарейс

Авиакомпания Ernest Airlines запустит прямой рейс из Львова в Рим.

Как сообщает пресс-служба компании, первый полет итальянского лоукоста запланирован на 22 июня. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

После покупки билета Ernest Airlines не требуют дополнительной регистрации на сайте.

Цены на билеты в июне, июле, августе и сентябре стартуют от €114, но если планировать путешествие заранее, то цена будет значительно ниже.

Например, 17 октября добраться до Рима можно за €55.

Как сообщал OBOZREVATEL Travel, в Ирландии из-за записки в туалете экстренно сел самолет.