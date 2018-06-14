Из Киева в Польшу запускают новый авиарейс

Украинская авиакомпания Bravo Airways запускает новые рейсы в польский Люблин из Киева.

"Уже с 15 июня мы открываем новые рейсы, которые позволят за 1,5 часа безопасно, с комфортом и без пересадок добраться из аэропорта "Киев" в аэропорт "Люблин" и обратно", - сообщает пресс-служба компании.

Стоимость билета стартует от 1300 грн и предусматривает перевозку ручной клади и до 23 кг багажа.

Новости Между Киевом и Багдадом открыли прямой авиарейс

Регулярные перелеты будут доступны в обе стороны три раза в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Львова в Рим запустят прямой авиарейс.