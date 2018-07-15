Из Испании в Португалию: появилась канатная дорога между двумя странами

​В Испании запущена канатная переправа "зип-лайн", которая переносит туристов в другую страну и другой часовой пояс.

Уникальное путешествие по воздуху начинается в испанском городе Санлукар-де-Гвадиана, а заканчивается в португальском Алкотим, пишет Trendencias.

Trendencias

Общая протяженность спуска составляет 720 метров. Скорость достигает 80 километров час, что позволяет преодолеть все расстояние за 1 минуту. Цена – от 18 евро с человека. В стоимость входит трансфер на внедорожнике из Санлукар-де-Гвадиана до специальной стартовой платформы и обратный паром в Испанию.

Trendencias

Такое развлечение не для всех: желающие прокатиться на канатной дороге должны быть старше 14 лет и весить менее 110 килограммов.

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