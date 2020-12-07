Ивлеева из "Орел и Решка" показала, как выглядит номер в одном из самых дорогих отелей Турции. Фото

Ведущая тревел-шоу "Орел & Решка. Девчата" Анастасия Ивлеева в новом выпуске проекта сняла один из самых дорогих отельных номеров на популярном курорте Анталия в Турции. Телезвезда показала, как он выглядит изнутри, и рассказала, сколько денег ей пришлось потратить.

Так, для уикенда Ивлеева выбрала элитный курорт региона Кемер на западе Анталии. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Ведущая выбрала огромный и дорогой отель Maxx Royal Kemer Resort, который называют "город в городе".

"Это 160 тысяч квадратных метров 5-звездочного турецкого современного рая. На его территории: бассейны, пляжи, аквапарки, рестораны, кондитерские, магазины, SPA-центры, спортзалы, детские зоны, шикарные номера и отдельные виллы", – похвасталась Ивлеева.

Блогерша отметила, что уикенд в роскошной гостинице ей обошелся в 30 тысяч долларов (15 тыс. долларов за ночь). Она поселилась в двухэтажных апартаментах с несколькими личными бассейнами и частным выходом к морю.

"Мой номер такой огромный, что я поверила бы, если бы мне сказали, что это целый отель. На первом этаже есть огромная гостиная, собственная кухня, сауна, парная, турецкая баня и спортзал. На втором этаже – три спальни с гардеробными и ванными комнатами. Но главная фишка моего номера в том, что здесь не один шикарный бассейн, а два – под навесом и на террасе. А оттуда еще свой выход к морю", – с восхищением рассказала звезда "Орла и Решки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из выпусков "Орла & Решки" Настя Ивлеева арендовала для себя целый необитаемый остров вблизи Занзибара и рассказала, с какими проблемами столкнулась.