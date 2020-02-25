Главная Новости
25 февраля • обновлено в 10:19
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Итальянский город решил заманивать приезжих оплатой их аренды

2.6т

Власти Теоры – небольшого живописного городка в итальянской Кампании – готовы оплачивать аренду жилья лишь бы заманить в город новых жителей.

На такой шаг город пошел для того, чтобы компенсировать потери населения и привести в порядок местную недвижимость после сильного землетрясение в 1980 году, сообщает CNN.

Город готов покрывать затраты на аренду пустующего дома на протяжении двух лет на сумму до 150 евро в месяц. Или же власти предоставят 5 тыс. евро на покупку такого дома.

Итальянский город решил заманивать приезжих оплатой их аренды

pixabay.com

Чтобы власти города одобрили такую сделку, покупатели должны будут проживать здесь не менее трех лет. Кроме того, на момент переезда у них уже должен быть минимум один ребенок.

Подобные шаги по возрождению небольших городков в Италии предпринимают не впервые. Раньше в небольших городках предлагали купить пустующий дом за 1 евро, чтобы привлечь новых жителей и заставить их инвестировать в ремонт разрушающихся старинных особняков.

Но в итоге люди, которые покупали недвижимость на таких условиях, никакой ремонт не делали, а лишь использовали эти дома для дешевого отдыха.

В Теоре уверены, что их план сработает лучше.

Дешевые авиабилеты в Италию, легко и быстро искать на aviasales.ua.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги