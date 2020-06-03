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3 июня • обновлено в 16:03
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Италия открыла границы: из каких стран будут пускать туристов и грозит ли изоляция

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С 3 июня в Италию могут свободно въезжать граждане стран-членов ЕС, четырех стран Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Об этом сообщает издание The Local. Также, по словам инсайдеров, иностранцам теперь не потребуется обязательно проходить 14-дневную обсервацию по прибытии в Италию.

Италия открыла границы: из каких стран будут пускать туристов и грозит ли изоляция

Однако отмечается, что они могут быть помещены на карантин при возвращении домой, если это предусматривают правила той или иной страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Италия 3 июня открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Италия
Тег
туризм
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