Исторический прорыв: в Мексике нашли сокровища Майя

Мексиканские археологи нашли сокровища древней цивилизации майя в водной пещере Баламку.

Как сообщает Repubblica, ученым пришлось преодолеть сотни метров, прежде чем было открыто это "научное сокровище" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Усилия археологов были вознаграждены, когда они нашли сотни предметов ручной работы под древним городом Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан. В скрытом от глаз людей месте хранились около двухсот артефактов в отличном состоянии. Это позволит экспертам датировать находку.

Среди артефактов были контейнеры для пищи, кувшины, которые, вероятно, использовались для жертвоприношения. Также были найдены амфоры с водой и ладан.

Ученые надеются найти органические останки, например, человеческие кости, которые могут раскрыть детали неизвестного для нас времени. Последующие исследования помогут узнать о том, какую роль пещеры играли для жителей Чичен-Ица, и как развивались взаимоотношения майя с другими цивилизациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года ученые нашли в Мексике несколько древних скелетов, принадлежащих к цивилизации майя, возраст которых оценивают в несколько тысяч лет,

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