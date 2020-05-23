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23 мая • обновлено в 16:15
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Испания сообщила, когда откроет границы для туристов

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Испания начнет принимать иностранных туристов в конце июля.

Об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес во время пресс-конференции в Мадриде, передает "ABC Espana".

"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", – сказал Санчес.

Испания сообщила, когда откроет границы для туристов

Фото: rus.postimees.ee

Также он добавил, что власти Испании сделают все для того, чтобы туристы не подвергались никакому риску во время отдыха в их стране.

"Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", – подытожил Санчес.

Испания сообщила, когда откроет границы для туристов

Фото: espanarusa.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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