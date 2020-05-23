Испания сообщила, когда откроет границы для туристов

Испания начнет принимать иностранных туристов в конце июля.
Об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес во время пресс-конференции в Мадриде, передает "ABC Espana".
"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", – сказал Санчес.
Фото: rus.postimees.ee
Также он добавил, что власти Испании сделают все для того, чтобы туристы не подвергались никакому риску во время отдыха в их стране.
"Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", – подытожил Санчес.
Фото: espanarusa.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.
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