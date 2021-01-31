Исландия готова вновь принимать туристов: названы условия въезда

Правительство Исландии назвало новые условия для туристов на въезд в страну. Как отмечается в официальном письме, ограничения по коронавирусу снимут тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Fox News, теперь дважды привившимся туристам не придется сидеть на 14-дневном карантине по прибытии в страну. Однако, в Исландии признаются только сертификаты о прививке вакциной, одобренной ВОЗ.

"В самой стране вакцинированным от COVID-19 выдают "цифровые" сертификаты", – говориться в письме.

Стоит отметить, что также готовы принимать привившихся от COVID-19 туристов без карантина Румыния и Сейшельские острова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кипр планирует открыть границы для иностранных туристов. Теперь по прибытию на курорт, отдыхающим не нужно будет проходить карантин, если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными.