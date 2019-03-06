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Искупался и умер: в Израиле загадочно погиб турист из России

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Турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море.

Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, пишет "РИА Новости" со ссылкой на местных сотрудников полиции.

Искупался и умер: в Израиле загадочно погиб турист из России
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В медицинском учреждении отметили, что когда туриста привезли в больницу, он находился в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти туриста. Точная причина смерти не сообщается. В посольстве России в Израиле проверяют информацию о случившемся.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Таиланде погиб российский турист. Мужчина решил самостоятельно прокатиться на мотоцикле на одну из местных гор и не справился с управлением.

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