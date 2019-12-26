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26 декабря • обновлено в 18:37
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Ищут под снегом людей: популярный курорт Швейцарии накрыла лавина. Первые видео с места ЧП

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На горнолыжном курорте в центральной части Швейцарии сошла лавина, в результате чего два человека получили ранения.

ЧП произошло утром, 26 декабря, а власти опасаются, что несколько туристов пропали без вести, передает местное издание Swiss Info (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Швейцарии сошла лавина

В Швейцарии сошла лавина

Кадр из видео

"В четверг утром на горнолыжном курорте Андерматт в кантоне Ури в центральной части Швейцарии, на горнолыжную трассу сошла лавина. Двоих с незначительными травмами спасли, но власти кантона опасаются, что еще несколько человек могут быть погребены под снегом", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что спасатели продолжают масштабную операцию. По данным Института исследований снега и лавин (SLF), на этом курорте сохраняется третья степень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лавина сошла на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, в результате чего под снегом оказались 12 туристов.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Швейцария
Теги
туризм туристы путешествия Путешествия по Европе
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