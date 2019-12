Ищут под снегом людей: популярный курорт Швейцарии накрыла лавина. Первые видео с места ЧП

На горнолыжном курорте в центральной части Швейцарии сошла лавина, в результате чего два человека получили ранения.

ЧП произошло утром, 26 декабря, а власти опасаются, что несколько туристов пропали без вести, передает местное издание Swiss Info (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В четверг утром на горнолыжном курорте Андерматт в кантоне Ури в центральной части Швейцарии, на горнолыжную трассу сошла лавина. Двоих с незначительными травмами спасли, но власти кантона опасаются, что еще несколько человек могут быть погребены под снегом", – сказано в сообщении.

Уточняется, что спасатели продолжают масштабную операцию. По данным Института исследований снега и лавин (SLF), на этом курорте сохраняется третья степень опасности.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr