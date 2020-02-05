Instagram заставляет миллениалов больше путешествовать — исследование

Социальные сети делают путешествия все более желанными, особенно для миллениалов.

Об этом пишет The Travel со ссылкой на данные исследования, проведенного для InterContinental ICons.

Селфи, сториз и фотоотчеты – неотъемлемая часть поездки любого современного молодого человека. Они также еще и стимул продолжать путешествия, видя подобные фото в профилях френдов из соцсетей.

Именно соцсети, особенно Instagram, помогают в итоге принять решение, куда отправиться в следующий раз. Турфирмы и рекламные проспекты в этом вопросе отходят на второй план.

Опрошенные признают, что соцсети делают поездку еще ярче и помогают сохранять лучшие моменты.

Почти все опрошенные заявили, что хотят путешествовать хотя бы раз в году, и почти половина из них намерена активно использовать в поездках соцсети.

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