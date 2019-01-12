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''Их предупреждали'': появились подробности смертельного ЧП с туристами во Львове

2.1тЧитать материал на украинском

Туристы из Киева могли погибнуть на съемной квартире во Львове из-за неисправной старинной печки.

Об этом рассказала соседка, уточнив, что в двухкомнатной квартире ранее был ремонт, а печь оставили для интерьера, передает ZAXID.NET.

"У них печка стояла. И та печка была такая очень старинная, антикварная. Хозяева делали ремонт в квартире, а печь не разобрали. Просто так держали для красоты. Но хозяин их предупредил, чтобы они ту печку не включали. А они взяли и подожгли. Он их предупреждал, что печка в неисправном состоянии. А они, видно, замерзли с дороги. И скорее всего так и произошло", – предположила женщина.

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По ее словам, девушку нашли в ванной, а парень лежал на диване. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, тела парня и девушки нашли 11 января на съемной квартире в центре Львова.

Две пары приехали в город отдохнуть, однако уже на утро двоим стало плохо, их госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом".

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Место
УкраинаЛьвов
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