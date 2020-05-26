Ибицу атаковали полчища комаров-переносчиков опасных болезней

На Ибице (Испания) зафиксировали нашествие тигровых комаров, которые являются переносчиками таких опасных болезней, как вирус Зика, малярия и желтая лихорадка.

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Как пишет Mirror, в 2020 году остров атаковали насекомые, размер которых в четыре раза больше среднестатистических особей. По словам экспертов, эта проблема – последствие карантина из-за пандемии коронавируса.

Ведь идеальной влажной средой для размножения кровососущих насекомых, которым требуется от 10 до 12 дней для вылупления, стали необработанные бассейны в закрытых отелях и виллах курорта.

Нашествие комаров на Ибице

Отметим, что азиатские тигровые комары гораздо более агрессивны, чем их европейские сородичи. Так, они способны кусать людей даже через одежду.

В связи с появившейся угрозой власти Ибицы призвали владельцев бассейнов как можно скорее очистить их, чтобы избежать реальной проблемы общественного здравоохранения.

Что касается туристов, то им посоветовали иметь в аптечке репеллент, носить защитную одежду и спать под москитными сетками. В случае появление температуры выше 38 градусов или других тревожных симптомов после укуса людей призывают незамедлительно обращаться к врачу.

Впрочем, в большинстве случаев контакт с тигровым комаром вызывает только незначительное раздражение. Передача серьезных инфекционных заболеваний возможна лишь в некоторых случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве Украины заверили, что насекомые, в частности мухи или комары, не могут быть переносчиками COVID-19. Ведь за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая передачи заболевания таким путем.

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