''Хочу вернутся к леснику'': чудом уцелевший в Карпатах лыжник рассказал, как выжил

Найденный в Карпатах пропавший киевлянин Игорь Грищенко все время двигался и пил воду из ледяного родника, чтобы выжить.

Как говорится в сюжете ТСН, он встретил спасателей на ногах и говорил, что ночь возможно уже не смог бы пережить (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

В суровых условиях лыжнику приходилось постоянно идти. В первую ночь он провел в снежной яме и спал на лыжах. Но каждые 15 минут киевлянину приходилось вставать и согреваться. После этого он переночевал в стоге сена, которое нашел в лесу.

Грищенко имел при себе термос, в который набирал воду из родника, и зажигалку, которая помогла ему разжечь костер. Когда киевлянин наткнулся на хижину лесника в лесу, он нашел какао и черничное варенье, а также печь и дрова, что помогло ему наконец-то согреться.

Игорь Грищенко скриншот

"Я был в таком состоянии, что не понимал, жив я или не жив. Разжег печь на дровах, хорошо, что там лесник такой был, что у него все было - и печь была, и дрова были. Я точно хочу приехать к той избе лесника и там сделать какое-то хорошее дело, оставить там что-то", – рассказал Грищенко о своем состоянии, когда его нашли.

Первыми туриста обнаружили местные жителей, которые шли к хижине на лыжах. Один из лесников сказал, что Грищенко смог продержаться благодаря спортивной подготовке.

"Он был такой тяжелый, очень уставший, говорил, что сам этой ночи не пережил бы", – рассказал лесник Березниковского лесничества Иван Дукай.

Поиски Игоря Грищенко скриншот

По словам врачей, киевлянин не получил сильных увечий. У него отморожены пальцы на ногах. Сначала лыжника отправили в Свалявскую больницу, где он пробыл ночь, потом доставили в ужгородскую областную больницу, где ему предстоит пробыть несколько дней перед отправлением в Киев. Врачи говорят, что он находится в бодром расположении духа.

Напомним, что 6 января в горах заблудились две группы туристов. В первую входили три человека, которые потеряли ориентир из-за плохой видимости. Спасатели нашли двух мужчин, третьего туристы оставили, потому что тот не мог двигаться. В итоге он погиб.

Вторая группа из двух мужчин заблудилась в районе горы Гимба. Один турист нашелся, второго, Игоря Грищенко, искали спасатели несколько дней.

9 января пропавший Грищенко впервые вышел на связь, сказав, что живой. Позже спасатели задействовали вертолет для его поисков. 10 января вечером туристу опять удалось позвонить.

Пресс-служба ГоСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, пропавшего киевлянина все же удалось найти поздно вечером, 10 января.

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