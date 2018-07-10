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Харьковский аэропорт отказался принимать самолет из Египта: названа причина

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Харьковский аэропорт 10 июля отказался принять рейс KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Харьков, который выполняется лайнером Airbus А330-200 по заказу Join UP!

Как сообщили ЦТС в пресс-службе туроператора, самолет находится в лизинге у авиакомпании SkyUp.

Вместо Харькова посадка самолета состоится в 19:00 в аэропорту Борисполя.

В Join UP! утверждают, что все разрешения на вылеты прошлых рейсов были подтверждены Госавиаслужбой Украины.

Причиной сегодняшнего решения аэропорта Харьковf, по информации туроператора, стала дополнительная проверка для подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 аэродромом кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой от 9 июля.

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По процедуре, на время прохождения проверок аэропорт не сможет принимать рейсы воздушного судна типа Airbus А330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков.

Также отмечается, что сегодняшний рейс KUP 5311 по маршруту Харьков - Шарм-эль-Шейх также будет отправлен из Киева.

В Join UP! обещают прибывающим и отправляющимся туристам обеспечить трансфер из Борисполя в Харьков и в обратном направлении соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Киева застряли сотни туристов.

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