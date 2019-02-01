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Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

5.3тЧитать материал на украинском

Украинские туристы отправились на популярный курорт в Египте Шарм Эль Шейх, где показали все ужасы рейтинговых отелей.

Соответствующие видео опубликованы в Facebook-сообществе "А-ля туристы", где описываются санитарные условия в номерах и ресторанах (чтобы посмотреть репортажи, проскрольте до конца страницы).

"Турист должен быть готов, что 5 звезд в Египте – это реально может быть ниже 3. Потому уточняйте у турагента и по отзывам в интернете, что сейчас происходит в отеле. Как бы там не было, но ехать в Египет стоит. Сегодня это фактически бюджетный отдых", – сказано в описании.

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

Новости
Названы места Европы, которые не могут произнести туристы

Так, украинцы посетили следующие отели: Nubian Village Hotel Sharm – 5 звезд, Aqua Hotel Resorts & SPA – 3 звезды, Falkon Hills Hotel – 4 звезды, Grand Rotana Resort & SPA 5 звезд и Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort – 5 звезд.

В сюжете туристы показали неописуемую грязь в номерах. В частности, обслуживающий персонал не мыл унитазы, вытяжки были забиты пылью, мебель не отличалась чистотой, а в комнате летали насекомые.

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

Все это сопровождалось скрипом шкафов, а в некоторых местах даже не было штор в туалете, из-за чего нужду пришлось бы справлять практически на глазах у всех. Более того, украинцы посетили кухню в отеле Aqua Hotel Resorts. Персонал не ожидал гостей, которые буквально застали врасплох.

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

"Вывод один: не ждите чуда от путевки с минимальной ценой, не будет "приличной" еды. Она просто будет. Потому наслаждайтесь морем", – также описали видео.

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

А после ужина путешественникам буквально пришлось бежать через окно. Они показали битую посуду, которую предлагают клиентам, а также состояние еды.

"После ужина мы вынуждены были бежать из отеля "Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort" через окно! Это первая линия, но нет рифа и в море сразу искупаться не получится! Про разбитые лежаки лучше не вспоминать. Будьте осторожны! Пыль и волосы не самое опасное в египетских отелях", – добавили украинцы.

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

Грязь и битая посуда: украинские туристы показали ужасы в лучших отелях Египта

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, опасным оказался отдых в Гонконге. Недавно туристка погибла из-за падения окна с фасада престижной гостиницы прямо на оживленную улицу.

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Место
Египет
Теги
туризмпутешествия
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Юг Руси
Юг Руси
Та ну нах...! Где-то в Карпатах, а ещё лучше в Куеве фоток наделали, а сваливают на Египет! Додики!!! )))))))))))))))))))))))))))))))
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Юг Руси, какое же ты придурошное
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