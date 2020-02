Гражданин Китая пытался провезти в США жуткий багаж: фото

Авиапассажир из Китая пытался провезти в багаже мертвых птиц и был задержан таможенниками в аэропорту Вашингтона.

Мужчина прибыл в США из Пекина. Об этом сообщается на странице таможни и пограничной службы США в Twitter.

По информации издания, птицы были запечатаны в пластиковый прозрачный пакет с персонажами детского мультфильма. Мужчина заявил, что вез их в Мэриленд в качестве корма для кошки.

Сотрудники аэропорта нашли упаковку и уничтожили ее путем сжигания. В аэропорту сообщили, что птицы запрещены к ввозу на территорию США как потенциальные разносчики птичьего гриппа.

.@CBP agriculture specialists at Dulles airport continue to protect our nation's vital agricultural resources and our economy by intercepting potential animal threats, like those posed by these tiny dead birds from China packaged as "pet food." Read https://t.co/uJj5o5xfmN pic.twitter.com/xTldZ6G6jM