Горы и дикие лисы: фотограф показал, как выглядит природа Словакии

Фотограф Михал Галчински поехал вместе со своей девушкой и ее родителями в Татранской Ломницы в Словакии. По мнению художника, это одно из самых красивых мест в Европе.

Он сделал множество ярких снимков во время путешествия. Свои фотографии Галчински выложил на Bored Banda.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились красочные фото с Мертвого моря. Этот необычный водоем располагается между Израилем и Иорданией. Его максимальная глубина составляет 306 метров. Снимки были сделаны осенью, а именно в октябре, когда людей на пляжах практически нет и можно насладиться удивительными видами Мертвого моря.