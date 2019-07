Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

В пригородных районах Гвадалахары (Мексика), в ночь на 1 июля выпало почти два метра града.

Осадки буквально завалили машины, а людям приходилось переползать через сугробы, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Температура воздуха после 02:00 резко упала с 22 до 14 градусов Цельсия, что не могло оставить жителей равнодушными. Машины были завалены почти по крышу, а для пешеходов огромные сугробы в городе роз доставляли много неудобств. Следствием необычных для этой местности осадков стали поваленные деревья и наводнение.

По словам губернатора Халиско Энрике Альфаро Рамиреса, ему никогда не доводилось видеть подобное погодное явление.

"Я был свидетелем сцен, которых я никогда раньше не видел: град более метра. А затем мы спрашиваем себя, существует ли изменение климата", – сказал он.

Мексиканская армия помогала расчищать город от огромных сугробов со льдом, так как коммунальщики не могли справиться с этой проблемой. От погодного явления даже пострадали некоторые дома, но о людских травмах информация не поступала.

