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Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

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В пригородных районах Гвадалахары (Мексика), в ночь на 1 июля выпало почти два метра града.

Осадки буквально завалили машины, а людям приходилось переползать через сугробы, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Температура воздуха после 02:00 резко упала с 22 до 14 градусов Цельсия, что не могло оставить жителей равнодушными. Машины были завалены почти по крышу, а для пешеходов огромные сугробы в городе роз доставляли много неудобств. Следствием необычных для этой местности осадков стали поваленные деревья и наводнение.

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

CNN

По словам губернатора Халиско Энрике Альфаро Рамиреса, ему никогда не доводилось видеть подобное погодное явление.

"Я был свидетелем сцен, которых я никогда раньше не видел: град более метра. А затем мы спрашиваем себя, существует ли изменение климата", – сказал он.

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

EnriqueAlfaroR

Новости
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Мексиканская армия помогала расчищать город от огромных сугробов со льдом, так как коммунальщики не могли справиться с этой проблемой. От погодного явления даже пострадали некоторые дома, но о людских травмах информация не поступала.

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

CNN

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

KTLA

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

KTLA

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

KTLA

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

twitter/KySportsRadio

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

twitter/KySportsRadio

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

nytimes.com

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

nytimes.com

Город роз в Мексике завалило льдом: впечатляющие фото

nytimes.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Он начал выкидывать столбы пепла воздух, а этот момент засняли с высоты птичьего полета.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Мексика
Теги
туризмпутешествия фотографии
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