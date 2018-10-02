Гора Крестов: в сети появились яркие фото необычного места в Литве

В сети появились яркие фото Горы Крестов в Литве. Она считается святыней и местом паломничества.

Расположена необычная достопримечательность в 12 километрах от города Шяуляй на дороге Калининград - Рига. Фото разместили в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

"В тот момент, когда католичество окончательно стало государственной религией Литвы, все языческие места поклонений должны были быть или уничтожены, или "застолблены" христианскими символами – крестами. В пользу этой версии говорит то, что подавляющее большинство крестов на этой горе – литовские, в котором христианский символ соединен с языческим – солнечным кругом. Такие кресты есть еще лишь в одном месте – в Ирландии, но там они зовутся Кельтскими. Поскольку народная память гораздо сильнее всяческих религиозных предрассудков, то поклонение на этом месте продолжилось, но в другой форме. Почему в такой именно – неизвестно", - пишет автор фото.

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