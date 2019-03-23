Голый россиян ворвался в самолет из-за Крыма: видеофакт

В российском аэропорту Домодедово турист пытался голым сесть на самолет "Уральских авиалиний", выполняющий рейс Москва – Симферополь.

Как сообщает РЕН ТВ, у которого оказалось в распоряжении видео инцидента, россиянин успел пройти регистрацию, после чего полностью разделся и побежал на посадку (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Он кричал, что голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее", — рассказал очевидец.

скриншот

Мужчину задержали правоохранители. При чем делали это недалеко от стойки регистрации. Пассажиры нервничали, ведь рейс мало того, что был задержан, так они еще и не могли попасть внутрь из-за голого россиянина, который сидел посреди коридора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 21-летнюю британку чуть не высадили из самолета из-за того, что экипаж посчитал ее наряд слишком откровенным, ведь она была одета в короткий черный топ, который не понравился сотрудникам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!